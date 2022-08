Wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung wird eine zentrale Straße in Hohenbrunn für sieben Wochen voll gesperrt. Die Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke München betreffen die Siegertsbrunner Straße und gehen von Montag, 29. August, bis Freitag, 14. Oktober. In dieser Zeit ist der Bereich zwischen der Einmündung der Kirchstockacher Straße und der Grundschule am südlichen Ortsanfang nicht befahrbar. Für den Verkehr vom Pfarrer-Wenk-Platz (B 471) kommend ist laut Mitteilung des Landratsamts die Zufahrt nur bis zur Kirchstockacher Straße möglich. Schulbusse können bis zur Grundschule fahren. Ansonsten kann die Grundschule nur über den östlichen Gemeindebereich von Hohenbrunn angesteuert werden. Der Verkehr zum Gewerbegebiet Hohenbrunn sowie der von dort aus kommende Verkehr in Richtung Autobahn und nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird umgeleitet. Linienbusse des MVV sind von der Sperrung nicht betroffen.