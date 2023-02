Ein Jahr ist es her, dass russische Truppen ihren völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine begannen. Ein Ende des Krieges ist auch heute noch nicht absehbar. Um dennoch Hoffnung zu vermitteln und sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren, rufen die christlichen Kirchen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag, 24. Februar, zu einem ökumenischen Friedensgebet auf. Beginn in der katholischen Wallfahrtskirche St. Leonhard in Siegertsbrunn ist um 18 Uhr. Auch in Unterschleißheim laden die Kirchen am Wochenende zum Gedenken anlässlich des Jahrestags ein: Am Sonntag, 26. Februar, findet um 18 Uhr eine ökumenische Andacht in der evangelischen Genezareth-Kirche statt. Im Anschluss gibt es im Gemeindezentrum ukrainische Suppe.