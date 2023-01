Höhenkirchen-Siegertsbrunn:Krautgarten-Parzellen zu vergeben

Gemüse selbst anbauen - auch ohne eigenen Garten oder Balkon: Das ist die Idee hinter den Krautgärten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Dort sind nun einzelne Parzellen für die Saison 2023 frei geworden, für die sich Interessierte bis 15. Februar bei der Gemeinde anmelden können. Im Anschluss werden die jeweils 50 Quadratmeter großen Anbauflächen per Losverfahren vergeben. Auf den Parzellen können Gemüse, Salat, Kräuter und Blumen angebaut werden. Allerdings müssen die Flächen selbst umgegraben, gepflegt und gejätet werden - mit eigenen Gartengeräten und Werkzeug. Für eine Pacht von 50 Euro pro Jahr stellt die Gemeinde den Krautgärtnerinnen und -gärtnern Gießwasser zur Verfügung und kümmert sich um die Entsorgung der Grünabfälle. Insgesamt gibt es in Höhenkirchen und Siegertsbrunn 80 Parzellen. Die Bewerbung um die frei gewordenen Flächen läuft über ein Online-Formular ab, das auf der Homepage der Gemeinde zu finden ist.