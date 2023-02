Seine letzte Sitzung im Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gemeinderat hat Leonhard Karl (CSU) verpasst - beruflich bedingt. Und genau diese Absenz zeigt auch auf, weshalb der Polizeibeamte sein Mandat bereits zum zweiten Mal während einer Legislaturperiode vorzeitig abgegeben hat. "Er hat festgestellt, dass sich mehrere Aktivitäten nicht mehr unter einen Hut bringen lassen", erläuterte CSU-Fraktionschef Roland Spingler das Ausscheiden seines Kollegen und Parteifreundes. Allen voran seine berufliche Belastung habe zu der Entscheidung geführt. Anstelle von Leonhard Karl zieht Susanne Gaar in den Gemeinderat ein. Gemäß der CSU-Liste wäre eigentlich Tobias Egger nachgerückt, der jedoch verzichtet habe, sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Daher kam die 21-jährige Susanne Gaar an die Reihe, die bei der Kommunalwahl von Platz 21 auf Rang elf nach vorne gehäufelt wurde. Den scheidenden Leonhard Karl - er engagiert sich in Siegertsbrunn ehrenamtlich im Leonhardi-Komitee und als Vorsitzender der Feuerwehr - nannte Spingler einen "sehr großen Aktivposten" im Gemeinderat. Daher bedauere man seinen Abschied. Schon 2019 hatte sich Leonhard Karl vorzeitig aus dem Gemeinderat verabschiedet; auch damals hatte er berufliche Gründe angeführt.