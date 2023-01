Einfach mal auf eigene Raketen und Böller verzichten und stattdessen die Profis ranlassen. Dazu ruft die Freiwillige Feuerwehr Siegertsbrunn mittlerweile seit 17 Jahren stets an Silvester auf. Am Ortsausgang der Egmatinger Straße feierte sie heuer nach zweijähriger Corona-Pause wieder am Gemeindestadl mit Besuchern bei Sekt, Glühwein, Bier und Punsch. Finanziert wurde das Profi-Feuerwerk, das die Siegertsbrunner Leonhardikirche in ausreichendem Sicherheitsabstand in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen ließ, durch Spenden. Die Freiwillige Feuerwehr will durch dieses zentrale Feuerwerk die Unfallgefahr senken und Müll, der vor allem durch all die privaten kleinen Feuerwerke im Ort entsteht, vermeiden. Auch hofft sie so, den Stress für Haustiere verringern zu können, da ihre Veranstaltung am Rande des Gemeindegebiets stattgefunden hat. Gleichwohl wurde im Landkreis jede Menge geböllert, mancherorts hatte man gar den Eindruck, einige Leute wollten nachholen, was sie in der Pandemie aufgrund des Feuerwerkverbots versäumt hatten. Von verschreckten Hunden und weggelaufenen Katzen wurde am Neujahrstag in den Sozialen Medien häufig berichtet.