Die CSU-Kommunalpolitiker aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn suchen den Dialog mit der Bevölkerung: An diesem Samstag, 25. Februar, stehen die Mitglieder des Ortsverbands an der Rosenheimer Straße, zwischen den Kreuzungen Brunnthaler Straße und Friedenseiche, zum Ortsteilgespräch bereit. Vor allem auch Einzelhändler sind von 10.30 Uhr an eingeladen, sich mit den Christsozialen über ihren Wohnort zu unterhalten und Anregungen, Wünsche oder Beschwerden zu äußern.