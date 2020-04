Einen kleinen blumigen Gruß gab es für die Bewohner und Mitarbeiter zweier Seniorenheime vom örtlichen Bundestagsabgeordneten Florian Hahn (CSU). Den Blumengruß überbrachte der Politiker selbst zwei Einrichtungen in seiner Nachbarschaft, dem Maria-Stadler Haus in Haar sowie dem Seniorenzentrum Wohnen am Schlossanger in Höhenkirchen-Siegerstbrunn. "Schließlich ist das gerade für die Heimbewohner eine schwere und belastende Zeit", so der Abgeordnete. Er sei optimistisch, dass man gemeinsam die aktuelle Herausforderung meistern werde. Bereits am 9. April hatte Hahn zusammen mit Bürgermeister Ullrich Sander die Corona-Teststation in Taufkirchen besucht, um sich zu informieren.