Die Gemeinde Gräfelfing wird künftig die Betreuungseinrichtung "Haus für Kinder" der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern in eigener Trägerschaft weiterführen. Von 1. September an werden voraussichtlich wie bisher eine Kindergarten- und zwei Krippengruppen in der Maria-Eich-Straße angeboten werden können. Die Personalsuche gestalte sich vielversprechend, sagte Petra Hierl-Schmitz, Leiterin der Sozialverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusse. Die Gebühren bleiben weitgehend unverändert, da das Haus der Diakonie sich in der Gebührenstruktur schon immer an der Gemeinde orientiert habe.