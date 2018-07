23. Juli 2018, 21:53 Uhr Haar Toben wie im Wildpark

Wer schon einmal erlebt hat, wie Kinder oder Enkel auf dem großen Spielplatz im Wildpark Poing alles um sich herum vergessen, der kann ermessen, was der neue Spielplatz im Jagdfeld-Wohngebiet in Haar für eine Attraktion ist. Er ist zwar nicht ganz so groß ausgefallen. Doch dieselbe Firma aus Altenmarkt an der Alz hat das Spielgelände an der Dianastraße geschaffen. Bei Kindern kommt es gut an. Das ist von vielen Seiten aus der Gemeinde zu hören. Woran es allerdings fehlt, das sind Sitzgelegenheiten für die Älteren. Das räumte jüngst auch Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) im Hauptausschuss des Gemeinderats ein. Und sie schickte hinterher, dass Bürger sich mit Anregungen im Rathaus melden sollten, wo denn Bänke genau aufgestellt werden sollten. Irgendwo müssen sich ja Eltern und Großeltern niederlassen, wenn Kinder beim Spielen die Zeit aus den Augen verlieren.