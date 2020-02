Noch immer stocken die Verhandlungen des Landkreises mit der Landeshauptstadt über den Ankauf des Grundstücks, auf dem der Schulcampus im Haarer Ortsteil Gronsdorf entstehen soll. Nun hat die Münchner Kommunalreferentin und CSU-OB-Kandidatin Kristina Frank Landrat Christoph Göbel (CSU) in einem Schreiben mitgeteilt, dass ihrem Haus nach wie vor keine Untersuchungsergebnisse aus einem Gutachten zu verkehrlichen Auswirkungen sowie einem "interkommunalen Nutzungs- und Strukturkonzept" vorliegen. Beide hatte der Münchner Stadtrat in Auftrag gegeben, die Ergebnisse werden wohl Auswirkungen auf die Planungen in Gronsdorf und den Bereich Rappenweg in Trudering haben. Das Referat für Stadtplanung rechne damit, dass die Arbeiten am Verkehrs- sowie am Nutzungs- und Strukturkonzept bis Ende 2020 abgeschlossen sein werden, teilt Frank mit. Sie bitte daher Göbel um Verständnis, die Ergebnisse der Untersuchungen abzuwarten, grundsätzlich unterstütze die Landeshauptstadt das Projekt.

© SZ vom 26.02.2020