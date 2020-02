Eltern in Haar müssen sich auf steigende Kita-Gebühren einstellen. Der Gemeinderat hat unter anderem wegen höherer Lohnkosten fürs Personal beschlossen, die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort zum September um drei Prozent anzuheben. Das macht etwa für eine fünf- bis sechsstündige Buchung in der Krippe einen Anstieg um neun auf 317 Euro aus. Im Kindergarten steigt die Gebühr in dieser Kategorie um vier auf 143 Euro, im Hort ebenfalls um vier auf 149 Euro. Einer Vereinbarung mit den freien Trägern zufolge wird die Gebühr in der Gemeinde einheitlich überall erhoben. Die Kosten fürs Mittagessen steigen in den Einrichtungen, die von der Küche in der gemeindlichen Kita an der Casinostraße beliefert werden, bereits im März um drei Euro monatlich.

