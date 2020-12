Auch im Gemeindegebiet Haar und Grasbrunn haben in jüngster Zeit vermehrt Betrüger angerufen, die sich als Polizisten oder Verwandte ausgegeben haben, um ihre Opfer zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu verleiten. 3500 solcher Anrufe verzeichnete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in diesem Jahr. Die Täter erbeuteten 2,7 Millionen Euro. Deshalb warnt das Polizeipräsidium nun mit der Kampagne mit dem Titel "Leg' auf!" vor dem dreisten Call-Center-Betrug. Damit sollen die Betrugsmaschen bekannter gemacht werden. Die Polizei verteilt präventive Postkarten mit Verhaltenstipps und Aufkleber mit dem Slogan "Leg' auf!". Der Aufkleber sollte in der Nähe des Telefons gut sichtbar angebracht werden. Die Karten und Aufkleber sind auch im Rathaus der Gemeinde Grasbrunn erhältlich.