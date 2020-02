Tarifbeschäftigte und Nachwuchskräfte der Gemeinde Haar erhalten vom kommenden Jahr an in Anlehnung an die Münchenzulage einen Aufschlag auf ihr Gehalt. Damit legt die Kommune noch mal etwas drauf, um qualifiziertes Personal zu halten und weiteres für die Verwaltung zu gewinnen. So steht Beschäftigten von kommendem Jahr an in den niedrigeren Entgeltgruppen ein Grundbetrag von 270 Euro monatlich zu, und in den höheren Entgeltgruppen von 135 Euro. Auszubildende und Praktikanten bekommen 140 Euro oben drauf. Auch ein Kinderbetrag von 35 Euro bei höher eingestuften Tarifbeschäftigten und 50 Euro für die anderen Mitarbeiter und Nachwuchskräfte wird gewährt. Beamte erhalten weiterhin den Grundbetrag der Ballungsraumzulage. Die Regelung ist zunächst auf vier Jahre befristete. Die niedrigere, bisher gewährte Ballungsraumzulage entfällt. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) bezeichnete den Schritt als notwendig, um im Wettbewerb um gute Mitarbeiter mithalten zu können. Im Rathaus rechnet man mit Mehrkosten in Höhe von 166 000 Euro.

© SZ vom 18.02.2020 / belo