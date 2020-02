Franz Schubert steht im Mittelpunkt des Nachmittags der klassischen Musik im Seniorenclub Haar an diesem Mittwoch, 26. Februar, von 14 bis 16.30 Uhr am Kirchenplatz 2. Vorgestellt wird Schuberts große Sinfonie in C-Dur, die posthum im März 1839 in Leipzig uraufgeführt wurde. Es gibt Kaffee und Kuchen im Seniorenclub, der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro.

