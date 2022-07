Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße B 304 in Haar ist am Freitag ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Ein 78-jähriger Münchner war mit seinem Auto auf der Münchner Straße, der B 304, stadtauswärts unterwegs, da die Ampelanlage an der Kreuzung zum Jagdfeldring zu diesem Zeitpunkt ausgefallen war, hatte er Vorfahrt. Das zehnjährige Mädchen wollte zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad die Münchner Straße überqueren. Es wartete laut Polizei zunächst am Fuß- und Radwegübergang, als der Autoverkehr nachließ, fuhr es los und stieß mit dem Pkw des 78-Jährigen zusammen. Das Mädchen, das keinen Helm trug, stürzte auf die Straße und brach sich dabei den Kiefer. Es wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus nach München gebracht. Die beiden Insassen des Autos blieben bis auf einen großen Schreck unversehrt. Während der Unfallaufnahme musste die Münchner Straße stadtauswärts für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.