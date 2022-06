Das Ringen um eine Ansiedlung des Raumfahrt-Unternehmens Isar Aerospace in Haar geht weiter. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) möchte am Dienstag, 28. Juni, in einem zweiten Anlauf einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats herbeiführen, um dann in tiefergehende Gespräche mit dem in Ottobrunn ansässigen Unternehmen einzusteigen. Bukowski sagt, es gehe um ein Start-up mit anerkannt großem Potenzial. Haar würde davon profitieren, sollte dieses seinen Firmensitz auf die Finckwiese im Osten der Gemeinde verlegen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hatte dieser mehrheitlich einem Grünen-Antrag zugestimmt, das Thema nicht zu behandeln, weil grundlegende Fragen ungeklärt seien. Diese Haltung hat zuletzt nochmal Peter Paul Gantzer (SPD) in einer öffentlichen Erklärung bekräftigt, indem er kritisierte, dass ein echtes Interesse von Isar Aerospace gar nicht verbrieft sei. Der Bürgermeister sei auf die Firma zugegangen und nicht umgekehrt. Zudem habe Taufkirchen bereits planerische Schritte eingeleitet, um Isar Aerospace zu sich zu holen. FDP-Gemeinderat Peter Siemsen betont dagegen wie Bukowski, es gelte "das Rennen offen" zu halten. Die Firma sei in einer "Schlüsseltechnologie" tätig. Es gehe auch um Arbeitsplätze für Hochqualifizierte, und nicht nur um Gewerbesteuereinnahmen.