Beratung in allen Lebenslagen

Vor der Hilfe steht meist die Beratung. Denn nicht jeder weiß, wo und wie überhaupt Unterstützung zu bekommen ist. Deshalb gibt die Bürgerstiftung Haar nicht nur Stiftungsgelder und Spenden weiter. Sie betreibt seit mittlerweile zehn Jahren ein Beratungsbüro, an das sich jeder wenden kann, der finanzielle Sorgen hat, familiäre Krisen bewältigen muss oder Ärger mit dem Vermieter hat. Auch mit Fragen bei Pflegebedürftigkeit oder zur Aus- und Fortbildung ist man in dem Büro im Bildungszentrum Poststadel, Münchner Straße 3, an der richtigen Stelle.

Das Angebot des von Monika Malnowski betriebenen Büros ist kostenlos und offen für alle Haarer Bürgerinnen und Bürger. Einen Schwerpunkt bildet einer Mitteilung zufolge die Hilfestellung beim Ausstellen von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Die Bürger werden bei Unsicherheiten und Zweifeln beraten. Wenn notwendig, vermittelt das Büro an Institutionen weiter oder stellt direkt einen Kontakt zu Ämtern, Vermietern oder etwa dem Rentenversicherer her. Die Beratung ist vertraulich und dank der Unterstützung der Bürgerstiftung kostenlos.

Das Büro ist jeweils montags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Termine können telefonisch unter der Nummer 089/46 00 28 62 oder per E-Mail an beratung@buergerstiftunghaar.de vereinbart werden.