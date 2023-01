Die Griechische Gemeinde knüpft mit am sozialen Netz in Haar. Sie veranstaltet ein Benefizkonzert, dessen Erlös Mitbürgern zugute kommen soll, die an der Armutsgrenze leben und sich gerade mal das Nötigste leisten können. Die Veranstaltung "Andere Wege - Klavierkonzert" mit der Pianistin und Komponistin Marietta Theotikou findet am kommenden Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, im Veranstaltungssaal der Volkshochschule statt. Der Vorsitzende der Griechischen Gemeinde, Apostolos Kotsis, richtet einen besonderen Dank an Marietta Theotikou, die auf eigene Kosten von Griechenland nach München anreise, um ihren Teil zu den Bemühungen der Griechischen Gemeinde beizutragen. Die Spenden, die auf ein Konto der Bürgerstiftung Haar gehen, würden unabhängig von der Nationalität an Bedürftige vergeben. Das Konzert im Bildungszentrum Poststadel, Münchner Straße 3, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.