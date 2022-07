Bereits seit Mitte Juni gehen Mitarbeiter der Telekom in Grünwald von Haus zu Haus, um interessierte Bürger zu den Glasfaser-Anschlüssen zu beraten, die sie anbieten. Das dazugehörige Netz baut die Telekom von Herbst an eigenwirtschaftlich aus, das heißt: Es kostet die Gemeinde nichts. Die Telekom-Mitarbeiter sind zunächst nur in der Ortsmitte unterwegs, denn dort beginnt der Netzausbau im Herbst. Vollständig ausgebaut sein soll das Netz für schnelles Internet erst 2026.