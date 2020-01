Ihren einjährigen Geburtstag feiert die Grünwalder Frauen-Union am Donnerstag, 30. Januar, von 19.30 Uhr an im Forsthaus Wörnbrunn. Die SZ sprach mit der Vorsitzenden Sindy Loos.

SZ: Seit 2002 gab es keine Frauen-Union mehr in Grünwald. Wieso gab es die lange Pause und wie kam es zur Neugründung?

Sindy Loos: Vermutlich gab es in den vergangenen 17 Jahren nicht die Frauen, die eine Vorstandschaft bilden wollten. Zur Neugründung kam es durch mich. Besonders in den letzten drei Jahren fiel mir auf, dass ich oft auf politische Themen, auch in meiner Funktion als Gemeinderätin angesprochen worden bin. In verschiedenen Damenrunden wurde oft sehr politisch diskutiert. Dies wurde immer häufiger und dann war die Idee da, diese politisch denkenden Frauen, die auch was bewegen wollen, zu vernetzen. Bei mir als CSU-Frau lag da die Neugründung einer FU sehr nah, auch um die vorhandenen Strukturen zu nutzen. Die Idee ist bei meinen Gesprächspartnerinnen durchweg auf positive Resonanz gestoßen, viele haben sofort zugesagt dabei zu sein.

Was hat die FU in ihrem ersten Jahr gemacht?

Nach der Gründungsversammlung galt es für die Vorstandschaft zunächst, die Formalitäten zu erledigen, Verwaltungs- und Kommunikationsstrukturen aufzubauen, wie Mitgliederverwaltung, Website erstellen und so weiter. Im nächsten Zug haben wir mehrere Veranstaltungen im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, wie eine Kunstführung, Brunch und gemeinsame Abendtreffen durchgeführt, mit dem Ziel, uns besser kennenzulernen. In Klausurtagungen haben wir die inhaltliche Ausrichtung beschlossen. Es gibt nun Projektgruppen innerhalb des zehnköpfigen Vorstandes, die Themen bearbeiten, wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Leben im Alter. Daraus resultieren Veranstaltungen. Da ich auch in den Kreisvorstand der Frauenunion gewählt bin, sind wir über die Ortsgrenzen hinaus vernetzt und können unsere Themen dort einbringen.

Was haben Sie noch vor?

Wir wollen Politik beziehungsweise politische Themen aus weiblicher Sicht beleuchten, Anliegen von Frauen aufgreifen, Frauen sensibilisieren für Politik, Frauen an die Politik heranführen. Wir werden aktuelle Themen aufgreifen und dazu informieren und Maßnahmen anstoßen. Wir wollen möglichst alle unsere Kandidatinnen in den Gemeinderat und in den Kreistag bringen.

Ist Grünwald ein gutes Pflaster für politisch engagierte Frauen?

Aus meiner Sicht ja.

Wäre eine Frau als Bürgermeisterin auch eines der Ziele?

Aktuell haben wir unseren Bürgermeisterkandidaten, den wir zu hundert Prozent unterstützen. Zukünftig spricht nichts gegen eine Bürgermeisterin.