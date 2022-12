Während es draußen kalt und glatt ist, können Schwimmer in Grünwald vom neue Jahr an drinnen bei angenehmen Temperaturen ihre Bahnen ziehen: Das neue Lehrschwimmbecken im Freizeitpark erweitert mit seiner Größe von 16,6 mal zehn Meter das Angebot an Schwimmkursen sowohl für Grünwalder Schulen wie auch für jedermann. Das Edelstahlbecken hat einen verstellbaren Hubboden. "Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger, ob groß oder klein, alt oder jung die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen, zu trainieren und bis ins hohe Alter fit zu bleiben", so Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) bei der offiziellen Einweihung am Mittwoch. Der rund sieben Millionen Euro teure Bau wurde nach nur eineinhalb jähriger Bauzeit pünktlich fertiggestellt, das Wasser ist bereits eingelassen. Eröffnet wird das neue Lehrschwimmbecken, das in einem unterkellerten Anbau zur vorhandenen Schwimmhalle als luftig-leichte Stahl-Glas-Konstruktion gebaut wurde, im neuen Jahr. Bis dahin erfolgen nach Auskunft der Gemeinde die letzten Arbeiten. Durch das kommunale Fernwärmenetz und die eigene Geothermie-Quelle kann das neue Schwimmbecken nach den Worten von Bürgermeister Neusiedl absolut nachhaltig und CO₂-frei betreiben werden. "Deshalb muss auch die Wassertemperatur in unserem Schwimmbad keineswegs abgesenkt werden."