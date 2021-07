Die Isartaler Blasmusik macht auf ihrer musikalischen Sommerreise entlang der Isar an diesem Wochenende Station in Grünwald und in Baierbrunn. Das bekannte Ensemble unter der Leitung von Adi Stahuber wird an diesem Freitag, 16. Juli, 19 Uhr, im Alten Wirt in Grünwald spielen und am Sonntag, 18. Juli, 15 Uhr, im Waldgasthof Buchenhain. Dazwischen ist am Samstag von 19 Uhr an ein Auftritt in Irschenhausen im Hollerhaus geplant. Eine Besonderheit dieser Tournee ist, dass auch prominente Solomusiker aus dem Isartal bei diversen Auftritten mitwirken. Mulo Francel, in Baierbrunn lebender Saxofonist von Quadro Nuevo, war in Bad Tölz zu Gast, Klarinettist Bernhard Ullrich, Leiter des Orchesters Hugo Strasser, wird an diesem Freitag in Grünwald erwartet, und Klaus Doldinger, der nicht zuletzt als Film- und Fernsehkomponist ("Das Boot" "Tatort") bekannt ist, ist für den Auftritt in Irschenhausen angekündigt. Das Programm beinhaltet neben Volksmusik auch Big Band- und Swing-Nummern. Der Reinerlös der Tournee, die von der Quelle bis zur Mündung bei Deggendorf führt, geht an den Verein "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Für das Konzert in Grünwald, das bei jedem Wetter stattfindet, ist eine Anmeldung unter Telefon 089/641 93 40 erwünscht. Die anderen beiden Konzerte sind ein wenig vom Wetter abhängig, Infos gibt es unter https://isartaler-blasmusik.de.