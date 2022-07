Der schwere Unfall eines Motorradfahrers in der Nähe von Haar gibt der Polizei noch Rätsel auf. Eine Streife hatte den 29-Jährigen in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in Gronsdorf auf dem Gehweg liegend entdeckt. Der Ottobrunner war nach bisherigen Ermittlungen Richtung Salmdorf unterwegs gewesen und vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren. Dadurch war er von der Straße abgekommen und gestürzt. Er erlitt laut Polizeibericht schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte der Mann keinen Helm getragen, denn die Polizeibeamten konnten am Unfallort keinen finden. Da die Beamten bei dem Motorradfahrer starken Alkoholgeruch feststellten, ordneten sie zur Klärung der Unfallursache eine Blutentnahme bei dem Verletzten an. An dem Motorrad entstand Totalschaden, da es nicht mehr fahrtauglich war, wurde es abgeschleppt.