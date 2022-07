Von Lydia Wünsch, Grasbrunn

Radfahren ist gesund, hält fit und schont die Umwelt. Das sind eigentlich viele gute Gründe, um das Auto öfter mal stehen zu lassen und stattdessen eine Runde in die Pedale zu treten. Doch damit das Rad eine ernstzunehmende Alternative zum Auto werden kann, braucht es durchgängige Radwege. Aus diesem Grund bewarb sich die Gemeinde Grasbrunn vor einiger Zeit für das Förderprogramm "Radwege im Wald" des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Ziel der Offensive sei es, bestehende Forst- und Waldwege zu asphaltieren, damit sie für Radfahrer attraktiver werden. Geplante Radwege, die sich im Wunschliniennetz des Landkreises München befinden, könnten damit bis zu 90 Prozent gefördert werden. Grasbrunn hatte sich mit zwei Routen beworben. Für den Weg von Möschenfeld nach Neukeferloh (Haflstraßl) und von Harthausen nach Grasbrunn (im Wald). Doch die Förderung beider Strecken wurden laut einer Pressemitteilung der Gemeinde vom Ministerium abgelehnt.

Immerhin: Der Radweg zwischen Harthausen und Grasbrunn durch den Wald werde als Bereicherung für die Radoffensive gesehen, sodass die Chance besteht, dass dieser entweder noch in das Programm nachrücken kann oder in künftigen Förderfenstern berücksichtigt wird, so das Verkehrsministerium. Grasbrunn will jedenfalls nicht so schnell aufgeben. "Für eine attraktive und naturnahe Führung von Radrouten bietet sich der Ausbau vorhandener Waldwege an. Wir wollen, dass für unsere vorgeschlagenen Waldwege möglichst rasch ein Anschluss an vorhandene Radwege gewährleistet ist. Deshalb bleiben wir hartnäckig: Falls kein Nachrücken ins Förderprogramm möglich ist, werden wir uns mit unseren Projekten in zukünftigen Förderfenstern erneut bewerben", erläutert Bürgermeister Klaus Korneder (SPD).