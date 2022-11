Eine mutmaßlich spannende Lesung mit der Autorin Sabine Vöhringer erwartet Krimifans an diesem Donnerstag, 24. November, im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh. Die in Straßlach lebende Autorin liest aus ihrem neuen Krimi "Der Märchenkönig". Protagonist ist der Münchner Kommissar Tom Perlinger, der diesmal einen Fall lösen muss, der im historischen Schatten von König Ludwig II. steht: Einer der Toten ist der exzentrische Louis von Schönfeld, genannt der "Märchenkönig". Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Im Eintrittspreis von zehn Euro ist ein Glas Wein enthalten, Tickets gibt's in der Bücherei oder an der Abendkasse.