Die Johanniter wollen mit ihrem Hausnotrufdienst in Notfällen noch schneller Hilfe leisten: Mit einem neuen Standort für den Einsatzdienst in Grasbrunn soll die Versorgung im nördlichen und östlichen Landkreis verbessert werden. Zwei Einsatzkräfte sind dort rund um die Uhr stationiert und können Ziele in dem Gebiet durch den verkehrsgünstig gelegenen Standort rasch erreichen. Wird der Hausnotruf per Knopfdruck aktiviert, erkundigen sich die Johanniter über eine Sprechverbindung zunächst nach dem Befinden. Wenn Unterstützung notwendig ist, rücken die lokalen Einsatzkräfte aus, um nach dem Rechten zu sehen.

Damit sie schnell in Haus oder Wohnung gelangen, kann ein Schlüssel nun auch am neuen Standort in Grasbrunn abgegeben werden. Dort wird er nach Angaben der Johanniter sicher in einem massiven Tresor verwahrt. Durch eine neutrale Kennzeichnung sei kein Rückschluss auf die Adresse möglich. Weitere Informationen zu den Kosten für den Hausnotruf und deren Übernahme durch die Pflegekasse gibt es telefonisch unter 0800/019 14 14 sowie im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf.