Mit der Weihnachtsaktion "Wunschbaum" will die Gemeindestiftung Gräfelfing Bedürftigen aus der Gemeinde eine Freude machen: Seit dieser Woche steht ein Weihnachtsbaum im Rathausfoyer, an dem Wunschzettel von Menschen hängen, die sich etwa einen Friseurbesuch nicht leisten können, eine Zugfahrt zu Verwandten oder einen Kleiderkauf für den kleinen Sohn. Jeder kann sich einen Wunsch vom Baum pflücken und erfüllen. Die Aktion dauert bis zum 9. Januar. Die Wünsche sind auch online auf der Homepage der Gemeinde zu finden (www.graefelfing.de). Wünsche können auch noch im Rathaus abgegeben werden, persönlich in Zimmer 5 oder per Post zu Händen von Frau Dilber Altin, Telefon 089/85 82 10 32.