Einfach mal reinschnuppern und mitmachen - das war die Idee des "Tags des Sports", der am Sonntag erstmals in Gräfelfing stattfand. Besucher konnten sich mit einem Shuttlezug zu Sportstätten in der Gemeinde kutschieren lassen und insgesamt 16 Sportangebote kostenlos testen, von Schach über Tischtennis und Kampfsport bis hin zu Voltigieren. Die Volkshochschule im Würmtal hat ihren Kurs "Fit an der Würm" präsentiert. Trainerin Isabelle Klaschka leitete unter freiem Himmel ein leichtes Fitnesstraining für den ganzen Körper an. Das Training findet jeden Sonntag um 11 Uhr statt, neue Mitmacher sind willkommen. Wer lieber Strecke machen möchte, konnte sich auf der Wiese an der Würm von Annette Baindl in die Technik des Nordic Walking einweisen lassen. Initiiert hat den sportlichen Sonntag der "Runde Tisch Sport". Die Initiative wurde im vergangenen Jahr gegründet und verfolgt das Ziel, Sport in Gräfelfing noch populärer zu machen, Sportler untereinander zu vernetzen und noch mehr Angebote zu schaffen. Wer am Sonntag auf den Geschmack gekommen ist, konnte sich gleich für einen Kurs am Infostand am Bürgerhaus anmelden, der als Startpunkt des Shuttlezugs zum "Sportbahnhof" wurde.