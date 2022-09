Wenn die Bahnhofstraße zur Festmeile wird, ist wieder Straßenfest angesagt in Gräfelfing. Seit mehr als 30 Jahren lockt das Fest am Ende der Sommerferien Besucher aus Gräfelfing und den Nachbargemeinden in großer Zahl an und wird zum Treffpunkt aller Generationen. Dieses Jahr findet es am Samstag, 10. September, von 11 bis 16 Uhr statt. Eine der Hauptattraktionen ist der große Flohmarkt auf dem östlichen Teil der Bahnhofstraße, jenseits des Eichendorffplatzes. Vereine, Unternehmen und Geschäfte gestalten das Fest gemeinsam, es gibt Vorführungen, Musik, Kinderaktivitäten und ein großes gastronomisches Angebot. Wer mag, kann sich auch mit einem Kran in 50 Meter Höhe heben lassen, um Gräfelfing von oben zu sehen.