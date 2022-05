Die stolze Summe von 63 000 Euro haben knapp 600 Schüler aller Jahrgangsstufen des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing bei einem Spendenlauf zusammengetragen. Die Schüler bewältigten dafür einen Parcours im Paul-Diehl-Park. Das Geld geht an Hilfsorganisationen, die Menschen in der Ukraine unterstützen. Neben Unicef und Ärzte ohne Grenzen gehört auch die Jugendbegegnungsstätte in Kreisau in Polen dazu. Das Gräfelfinger Gymnasium pflegt sein 20 Jahren Kontakte mit der Begegnungsstätte. Dort wurden hundert aus der Ukraine geflüchtete Familien aufgenommen. Die Spendenübergabe findet im Rahmen einer Schulveranstaltung am Mittwoch, 1. Juni, statt.