Für den Neubau des Pflegeheims Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus im Gräfelfinger Ortsteil Lochham gewährt das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege einen Zuschuss von rund 5,7 Millionen Euro. "Der Zuschuss wurde in voller Höhe bewilligt", gab Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag bekannt - auf die Höhe hatte die Gemeinde bei der Planung gesetzt. Die Gemeinde führt das bestehende Haus als gemeinnützige GmbH und wird das Pflegeheim komplett neu bauen. Insgesamt fördert das Ministerium mit dem Programm "Pflege im sozialen Nahraum" im Jahr 2022 bayernweit 29 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 78,7 Millionen Euro. In Bayern wurden in diesem Jahr rund 1500 zusätzliche Pflegeplätze geschaffen.