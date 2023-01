Gräfelfing:Malteser suchen Ehrenamtliche

Eine Spazierfahrt im Rollstuhl, ein Gespräch oder ein Gesellschaftsspiel gehören zu den geselligen Aktionen, die vielen alleinlebenden älteren Menschen abgehen. Der Malteser Hilfsdienst in Gräfelfing sucht Ehrenamtliche, die einen solchen Besuchsdienst übernehmen. Senioren werden dabei zuhause oder im Pflegeheim aufgesucht, ein oder zwei Stunden an Zeit pro Woche sind ausreichend.

Während der Pandemie, in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen, seien einige Ehrenamtliche des Besuchsdiensts abgesprungen, heißt es bei den Maltesern. Nun werden aufgrund vieler Anfragen von bedürftigen Senioren neue Helfer gesucht. Ehrenamtliche erhalten eine Einführung und einen Erste-Hilfe-Kurs. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 089/43 60 85 00 oder per E-Mail an die Adresse soziales.ehrenamt.muenchen@malteser.org melden.