Julian Langheinrich hat mitten im Lockdown sein Lokal "Kadu" in Ottobrunn eröffnet. Mit seinem jungen Team schaut er optimistisch in die Zukunft

Von Anna Lea Jakobs, Ottobrunn

In der Corona-Zeit werden Restaurants eher geschlossen als geöffnet. Viele Gastronomen bringt der erneute Lockdown an den Rand ihrer Existenz. Viele alteingesessene Lokale stehen nach Jahrzehnten des florierenden Betriebs vor dem finanziellen Ruin. Dass sich jemand inmitten einer solch schweren Zeit traut, ein Restaurant aufzumachen, ist ungewöhnlich. Aber nicht ausgeschlossen, wie das Beispiel von Julian Langheinrich in Ottobrunn zeigt. Der 27-Jährige ist Mitgründer des Ottostrands und hat sich den Lebenstraum, ein eigenes Restaurants zu haben, erfüllt. Sein Lokal "Kadu" öffnete am 5. Dezember an der Nimrodstraße 1 in Ottobrunn - also mitten im Lockdown.

"Es war eine ziemliche Gefühlsachterbahn zwischen Panik und absoluter Vorfreude. Aber dadurch, dass wir uns gut vorbereitet haben, fühlten wir uns sicher", sagt Langheinrich. Der Lokalbesitzer hofft nun freilich, dass er und sein Team im Februar Gäste im Kadu bekochen können. Realistisch sei jedoch März: "Da die Impfungen gerade erst begonnen haben, müssen wir darauf hoffen, dass das Wetter besser wird und wir die Menschen aufgrund der geringeren Infektionsgefahr draußen bewirten können." Bis dahin setzt das Lokal auf einen Abholservice, Kunden können sich fruchtige Acai-Bowls, das Frühstück für Zwei oder Ricotta-Pancakes mit Banane, Honigwaben-Butter und Ahornsirup bestellen.

Langheinrich hat nach seiner Schulzeit in Ottobrunn "Brand und Fashionmanagement" in München studiert. Dann zog es ihn in die Ferne. In den Metropolen New York und London schnupperte er ins Gastronomieleben hinein und wurde dadurch nachhaltig beeinflusst, wie er sagt. Das Konzept seines Restaurants sei von diesen urbanen Erfahrungen geprägt.

Mit dem Kadu möchte Langheinrich die Gemeinde hipper machen für die vielen jungen Familien, die sich die hohen Mieten in München nicht mehr leisten können und deshalb nach Ottobrunn ziehen. Die junge Generation soll nicht mehr für angesagte Cafés und Restaurants bis nach München fahren müssen, sondern das Großstadtflair soll zu ihnen kommen. "Instagrammable", nennt der Restaurantbetreiber das Lokal mit der Echtpflanzenwand, vor der sich Kunden fotografieren können. Eine pinke Neon-Schrift, auf der "Oh la la" geschrieben gesteht, ziert den vertikalen konservierten Dschungel, der zum Glück nicht gegossen werden müsse.

Bereits im vergangenen Juni begann er zusammen mit Freunden, Familie und Kollegen die Planung des Restaurants. Sein junges Team besteht aus zwei Köchen, die 23 und 30 Jahre alt sind. Und diese waren sofort begeistert vom Konzept und hatten Lust, etwas Neues aufzubauen, wie Langheinrich erzählt. Im September stand dann der Mietvertrag und im Oktober begann er mit seinen Unterstützern den Umbau. Sie strichen die Ladenwände, installierten die Lampen, brachten die Dschungeltapete am Treppenabgang an; Freunde, die eine Metallverarbeitungsfirma haben, schweißten die Rückwand. "Wir haben in zehn Wochen alles aus dem Boden gestampft. Das waren sehr intensive Wochen mit wenig Schlaf", sagt der 27-jährige Wirt. Natürlich hätten ihn Zweifel begleitet, räumt Langheinrich ein. Sein "Fünf-Szenario-Plan" habe ihm aber das Gefühl gegeben, die Kontrolle zu behalten. Der Plan deckte vom unwahrscheinlichen Szenario eins, dass es kein Corona mehr gibt, bis zum anderen Extrem des kompletten Lockdowns mögliche Umstände ab. Obwohl die Lage für Restaurants schwierig sei, kenne er Gastronomen, die jetzt erweitern würden, weil die Einstiegskonditionen günstig seien, sagt Langheinrich. Was das Kadu betrifft, ist er zuversichtlich: "Das pack' ma schon irgendwie." Und freut sich darauf, wenn er für seine Gäste aufsperren kann.