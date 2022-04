Im Zentrum von Garching kommt es am Dienstag, 26. April, zu Verkehrsbehinderungen, weil ein Kran abgebaut wird. Die Telschowstraße am Bürgerhaus wird an diesem Tag im südlichen Abschnitt - von der Einmündung in die Schleißheimer Straße bis zur Baustelle des VHS-Mehrzweckgebäudes - gesperrt. Die Niels-Bohr-Straße ist komplett blockiert. Schulkinder können die Fußgängerüberwege bei der Laudatekirche nicht nutzen. Es wird laut Rathaus nach Alternativen gesucht.