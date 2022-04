Seit Beginn des Angriffskriegs russischer Truppen auf die Ukraine schauen viele Menschen mit einem anderen Blick auf den osteuropäischen Staat. Auf Einladung des Garchinger Integrationsbeirats beleuchtet der Osteuropaexperte Peter Hilkes am Donnerstag, 28. April, Hintergründe zur neuen und alten Sichtweise auf die Ukraine und zu den deutsch-ukrainischen Beziehungen etwa in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur. Hilkes arbeitet als Lehrbeauftragter für ukrainische Landeskunde an der Ludwig-Maximilians-Universität und seit 2016 zusätzlich an der Ukrainischen Freien Universität in München. Als Projektleiter beim Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen "Morgen" widmet er sich Fragen von Migration, Integration und Partizipation von Menschen in Deutschland. Der Vortrag in der Stadtbücherei Garching, Bürgerplatz 11, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, die Veranstalter bitten aber darum, im Vorfeld telefonisch zu reservieren unter der Nummer 089/32 08 92 10.