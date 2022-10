Auf dem Forschungscampus der TU München in Garching gibt es ein weiteres Zentrum für Spitzenforschung. Am Dienstag haben der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und TU-Präsident Thomas Hofmann den Neubau des Center for Functional Protein Assemblies (CPA) eröffnet. Das interdisziplinäre Forschungszentrum bündelt das Wissen von Fachleuten aus der Organischen Chemie, der Biochemie, der Biophysik wie dem Ingenieurwesen mit dem Ziel, Fortschritte für die Biomedizin zu erreichen. In dem modernen, knapp 4000 Quadratmeter Fläche bietenden Neubau mit charakteristischer Fassade in blau-weißer Kacheloptik werden etwa 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen das Zusammenspiel und die Funktionsweisen von Proteinen in verschiedenen Organismen erforschen. Die zwölf Arbeitsgruppen widmen sich verschiedenen Fragestellungen, um etwa neue biomedizinische Anwendungen zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu gewinnen. Direktor des CPA ist Andreas Bausch, Professor für Zellulare Biophysik.