Rudolf Naisar engagiert sich vielfältig in Garching.

Im Garchinger Stadtrat gibt es einen Wechsel. Rudolf Naisar zieht sich aus dem Gremium zurück, seinen Platz in der SPD-Fraktion nimmt Sara Hoffmann-Cumani ein. Der gelernte Immobilienfachwirt Naisar zog 1984 erstmals in den damaligen Gemeinderat ein und war seither als Kommunalpolitiker aktiv. In seiner aktiven Zeit erlebte er mit, wie Garching zur Stadt erhoben wurde, die heute dank des Forschungscampus der TU München vor allem als Universitätsstandort bekannt ist.

Von 2002 bis 2008 stand Naisar der SPD-Fraktion in Garching vor. Der Hochbrücker engagierte und engagiert sich vielfältig im Ort, etwa als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Hochbrück, im Vorstand des Mieterschutzvereins Garching-Hochbrück sowie als Vorsitzender des Fördervereins Garchinger Geschichte. Seit Jahren setzt sich Naisar zudem als Fahrradbeauftragter der Stadt für eine sichere Verkehrsführung ein. Nun will der 69-Jährige nach eigenen Angaben mehr Zeit für seine Familie, insbesondere die Enkel haben.

Die Kommunikationsdesignerin und Kommunikationstrainerin Sara Hoffmann-Cumani ist in Garching wohlbekannt. Die Sozialdemokratin engagiert sich unter anderem beim Verein "Lebendiges Garching", für Integration und ein gelingendes Zusammenleben sowie in den Familiengruppen von Bund Naturschutz und Alpenverein. Gemeinsam mit ihrem Mann Claudio Cumani, der den Integrationsbeirat leitet, wurde Hoffmann-Cumani 2019 mit dem Garchinger Ehrenamtspreis ausgezeichnet.