Claudio Cumani, Vorsitzender des Integrationsbeirats in Garching, ist in der Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) in den Vorstand des Dachverbandes gewählt worden. Die Arbeitsgemeinschaft vernetzt und unterstützt die Beiräte in Gemeinden, Städten und Landkreisen bei ihrer Aufgabe, die Interessen von Migrantinnen und Migranten in der Politik zu vertreten. Sie berät Kommunen, Kreise und die Landespolitik bei den Prozessen für eine partizipative Integrationspolitik, um ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Miteinander zu erreichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Meine Wahl zum Beisitzer ist in erster Linie eine Anerkennung der Arbeit, die der gesamte Integrationsbeirat der Stadt Garching in den letzten Jahren geleistet hat", sagte Cumani nach der Wahl. Der Garchinger Integrationsbeirat trifft sich am Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Bürgerhaus.