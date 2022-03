Ein 1,5 Hektar großes abgeerntetes Getreidefeld ist am Nordrand von Garching aus unbekannten Gründen in Brand geraten und abgebrannt. Die Garchinger Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Freisinger Landstraße an. Angefacht durch starke Windböen entwickelte sich laut Feuerwehr starker Rauch. Das Feuer breitete sich Richtung Echinger Weg aus. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit spezieller Technik, die es erlaubt, während der Fahrt die Löschpumpe einzusetzen. Die Fläche wurde im Anschluss umgepflügt. Die Regierung von Oberbayern warnte am Mittwoch vor erhöhter Waldbrandgefahr und ordnete Beobachtungsflüge für die Landkreise Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen an.