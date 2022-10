In Garching drehen sich die Baukräne, mehrere große Projekte entstehen derzeit in der Universitätsstadt. Einige davon können Interessierte am Sonntag, 16. Oktober, gemeinsam mit Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) und Stadträten der SPD auf einer Fahrradtour erkunden und Aktuelles über den Projektverlauf erfahren. Auf der diesjährigen Route stehen unter anderem der Forschungscampus der TU München in Hochbrück, die Baustelle für die neue Fußgänger- und Radbrücke über die Isar zwischen dem Forschungscampus und Fischerhäuser sowie das neue Sozial- und Familienzentrum an der Telschowstraße; der Neubau soll voraussichtlich im kommenden März in Betrieb genommen werden. Start ist um 14 Uhr am Rathaus. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung stationär im Bürgerhaus, Raum Hochbrück, statt.