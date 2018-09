20. September 2018, 13:00 Uhr Gästehäuser 356-Betten-Hotel in Feldkirchen vorerst gestoppt

Pläne für Feldkirchen verstoßen gegen baurechtliche Vorgaben.

Von Patrik Stäbler, Feldkirchen

Der Hotelbau-Boom im Landkreis München hält ungebrochen an, und ein besonders begehrter Standort ist dabei das Gewerbegebiet Süd in Feldkirchen.

Denn dort, wo bereits die Häuser von Ibis und Holiday Inn nur einen Steinwurf voneinander entfernt stehen und der Bau eines Hilton Garden Inn kürzlich genehmigt wurde, will nun auch noch ein weiterer Bauherr ein Hotel mit 178 Doppelzimmern errichten. Eine entsprechende Voranfrage hat der Gemeinderat aber erst mal einstimmig abgelehnt. Der Grund: Den Plänen zufolge hätte das Gebäude gegen diverse baurechtliche Vorgaben verstoßen.

Konkret ging es in dem Vorbescheid um ein Hotel mit Rezeption, Lobby, Lounge und Frühstücksbereich sowie einer Tiefgarage auf dem Gelände am Otto-Lilienthal-Ring 28. Bei der Prüfung habe man festgestellt, sagte Bauamtsleiterin Dagmar Leiter, dass für die Pläne nicht weniger als acht Befreiungen vom Bebauungsplan vonnöten wären - unter anderem hinsichtlich der Wandhöhen, der Stellplatzordnung und der Baugrenzen. In der Folge habe die Gemeinde den Bauherrn um eine Stellungnahme gebeten. "Bis heute haben wir aber nichts bekommen. Deshalb ist unser Vorschlag, dass wir das Einvernehmen nicht erteilen, bevor wir nicht weitere Auskünfte kriegen", so die Bauamtsleiterin.

Ein 250-Betten-Hotel auf dem Forschungscampus

Dieser Empfehlung folgte der Gemeinderat, der sich erst vor fünf Monaten mit einem anderen Hotelneubau in der Nähe beschäftigt hatte. Seinerzeit billigte das Gremium die Pläne für das Hilton Garden Inn mit 166 Betten am Otto-Lilienthal-Ring 32. Geplant ist dort laut Bauantrag ein dreistöckiges Gebäude samt Parkhaus; die Eröffnung ist für Anfang 2020 anvisiert. Es ist nur eines von etlichen Hotelprojekten in der Region, die entweder kürzlich abgeschlossen wurden, in Bau oder in Planung sind. So wächst beispielsweise im nahen Dornach die Hotelmeile am Eingang des Gewerbegebiets beständig. In Garching werden in wenigen Wochen erstmals Gäste im Galileo-Gebäude auf dem Forschungscampus nächtigen, wo ein 250-Betten-Hotel plus Gästehaus mit 160 Apartments aufmacht; überdies soll im Gewerbepark Business Campus ein Business-Hotel gebaut werden.

Ähnlich sieht es in Unterschleißheim aus. Hier sind kürzlich Pläne für ein 200-Betten-Hotel in direkter Nachbarschaft zum dortigen Business Campus vorgestellt worden; derweil hat das heutige Infinity, früher Dolce, seine Kapazitäten unlängst um 184 Betten aufgestockt.

Und auch in Feldkirchen heißt das negative Votum des Gemeinderats nicht, dass das Hotelvorhaben an dieser Stelle für immer beerdigt ist. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Bauherr es mit modifizierten Plänen erneut versucht. "Jetzt schauen wir mal", resümierte der Sitzungsleiter und zweite Bürgermeister Andreas Janson (UWV), "inwieweit die mit ihrer Voranfrage weiter machen".