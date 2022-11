Kolumne von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Am Mittwoch wird sicher der eine oder andere nach Cevapcici mit viel Zwiebeln und scharfem Ajvar fragen. Dann wird um 11 Uhr die Partie der kroatischen Kicker um den genialen Luka Modric gegen Marokko aufgetischt. Das Spiel hat Maria Pavlovic natürlich auf dem Schirm. Die kroatisch-stämmige Wirtin des Restaurants Waldblick in Unterschleißheim hat beschlossen, alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu zeigen und bietet dazu eine kleine Speisekarte an. Es sollen Snacks sein, die man schnell zwischendurch mit den Fingern essen kann. Damit die Aufmerksamkeit ganz dem Fußball gehört.

Damit unterscheidet sich die Vereinsgaststätte beim SV Lohhof von anderen Lokalen. Viele Wirte verzichten auf eine Übertragung. Es ist eine Winter-WM und keine Public-Viewing-WM. Daher treffen sich nirgendwo Fans fahnenschwenkend draußen zum Schauen und Jubeln. Vor allem aber mag keine rechte Freude aufkommen, weil auf den WM-Baustellen in Katar Tausende Arbeiter ein Martyrium durchlitten haben. Aber die Wirtin vom Waldblick fragt: "Warum sollte man das boykottieren?" Das hätte man vor zehn Jahren machen müssen. "Jetzt ist es zu spät."

Also stehen auf ihrer Fußball-WM-Karte "Chicken Wings", "Country Potatoes" und "Waldblick Burger". Das erste Spiel der Katarer gegen Ecuador hat zwar noch nicht Appetit auf mehr gemacht, aber die Stimmung im Vereinslokal war angeblich nicht schlecht. Und in den nächsten Tagen und Wochen sind fußballerisch noch wahre Leckerbissen zu erwarten. Die Engländer spielten schon am Montag so wie die Niederlande. Und am Mittwoch nach dem Spiel der Kroaten können die Fans, wenn sie schon mal auf den Geschmack gekommen sind, gleich sitzenbleiben. Dann stehen Hansi Flicks Mannen gegen Japan mit Jamal Musiala auf dem Platz, der seine Gegner reihenweise abkocht.

Den Hinweis auf das Public-Viewing im Waldblick haben auf Facebook einige mit Fußball-Icons geliked, aber einer schrieb auch: "Das sind die Hungerspiele!" Doch nicht jeder hat Lust auf Fußball-Diät. Die Antwort kam prompt: "Danach kräht kein Hahn mehr." Man könnte auch sagen: Das Ding ist gegessen.