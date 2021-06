Die Calisthenics-Anlage im Valentinspark orientiert sich an klassischen Turngeräten.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Sport im Freien tut gut. Und das gilt doppelt jetzt nach der Lockdown-Phase. Deshalb kommt es gerade recht, dass die Stadt Unterschleißheim dem meistgenannten Wunsch aus dem Bürgerhaushalt 2020 nach längerer Vorplanung umgesetzt hat. Im Valentinspark wurde nahe dem See eine sogenannte Calisthenics-Anlage eröffnet. Dort kann jeder ab dem Alter von 14 Jahren aufwärts ohne große Umstände an seiner Fitness arbeiten. Ganz einfache Geräte stehen dort nun, an denen man nach dem Prinzip des "Eigengewichtstrainings" viele Muskelpartien ansprechen kann. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) wirbt dafür, die Anlage zu nutzen: "Bleiben Sie fit."

Der Begriff Calisthenics kommt aus dem Griechischen und kombiniert die Wortstämme aus "schön, gut" und "Kraft". Die Stangenkombinationen in unterschiedlicher Höhe und Position sind Barren und Reck nachempfunden. Die Übungen, mit denen man sich dort fit halten kann, kommen vor allem aus dem Repertoire des klassischen Geräteturnens. Externe Gewichte und Zubehör sind daher weitgehend tabu. Als Vorteil der zentralen Lage im Valentinspark wurde angesehen, dass Schulen nicht weit entfernt liegen und durch die Frequenz eine mutwillige Zerstörung vermieden wird. Sechs Standorte im Valentinspark waren ursprünglich im Gespräch. Bei der Platzierung galt es, ausreichend Abstand zu bestehenden Einrichtungen wie dem Spielplatz zu berücksichtigen. Erweiterungen sollen möglich sein. Auch galt es, geschützte Naturflächen nicht zu beeinträchtigen.

Die Möglichkeit, weitere solche Anlagen zu schaffen, hält sich die Stadt noch offen. Ein Themenpfad könnte so einmal entstehen. Konkret wird auch über eine eigene Outdoor-Anlage für Senioren nicht weit von der neuen Calisthenics-Trainingseinheit am See nachgedacht. Ein Aspekt dabei ist auch die Nähe zu den bereits bestehenden und während den Öffnungszeiten öffentlich zugänglichen Toiletten auf dem Waldfriedhof.