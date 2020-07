Von L. Brunckhorst, Ch. Hertel,b. Lohr und G. Passarge

Endlich große Ferien! Üblicherweise starten viele Familien am letzten Schultag in den Urlaub - zumindest aber ist der Gong das Startzeichen für sechs Wochen des Ausgleichs vom Alltag. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Wegen Corona fallen viele Aktivitäten aus oder es gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln, viele bleiben aus Sorge vor Ansteckung daheim oder weil sie ihren Urlaub schon aufgebraucht haben. Dabei wäre nach Lockdown und Home-Schooling das Bedürfnis von Mädchen und Jungen groß, im Kreis von Gleichgesinnten zu sein.

Das Jugendkulturhaus "Gleis 1" in Unterschleißheim bietet deshalb über ein Sonderförderprogramm, welches das Kultusministerium eigens für belastete Familien aufgelegt hat, von 10. bis 14. August jeweils von 8 bis 16 Uhr, ein Sport- und Kreativangebot an. Die SZ hat sich angeschaut, wo im Landkreis sonst noch etwas los ist. Ein Auszug.

Hogwarts in Pullach

Auch der Kreisjugendring (KJR) ist an dem Programm mit vielen Angeboten beteiligt. Auf der Burg Schwaneck in Pullach dreht sich bei "Solarflitzer bauen" von 17. bis 19. August alles um solarbetriebene Vehikel, erneuerbare Energien und Klimaschutz. Von 17. bis 21. August können Kids in die magische Welt der Harry-Potter Saga eintauchen. Neben dem Einstudieren verschiedener Rollen erleben Neun- bis 13-Jährige Abenteuer auf der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei in Pullach. Das zweite Camp für Größere bis 17 Jahre ist von 31. August bis 4. September. Eigens wegen der großen Nachfrage in der Corona-Zeit hat der KJR laut Medienreferentin Eva-Maria Greimel noch eine Freizeit aufgenommen. Es geht in den Bayerischen Wald, wo Mädchen und Jungen von elf bis 16 Jahren die Zeit vom 24. bis 28. August mit Betreuern in einer Selbstversorgerhütte verbringen.

Kreativ sind die Mitmach-Seminare, die in der Jugendbegegnungsstätte Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim. "Graffiti & Stencilprints" stehen zum Beispiel am 29. und 30. Juli auf dem Programm.

Weitere Angebote sowie Preise und Anmeldung unter www.burgschwaneck.de/ferien sowie unter www.jbs-am-tower.de.

Fast-Normalität in Grasbrunn

"In keinem Jahr war die Vorbereitung so spannend", sagt Monika Klinger, Organisatorin der Nachbarschaftshilfe für die Gemeinden Grasbrunn, Vaterstetten, Zorneding. Wegen der Corona-Pandemie hätten einige Stammpartner abgesagt, man habe öfter umgeplant und neue Veranstalter gesucht. "Die Gruppen sind durch die Corona-Auflagen kleiner als sonst", sagt Klinger. Mit dem Programm wolle man "einen Grad von ungezwungener Ferien-Normalität" bieten. Am kommenden Montag, 27. Juli, startet das Programm, das weitgehend ausgebucht ist. Freie Plätze gibt es noch für die Becherlupensafari, den Erlebnistag in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten, für Soccergolf oder Schach mit Bauerndiplom.

Nähere Information über die vielen Angebote und zur Online-Buchung ist zu finden unter www.nbh-ferienprogramm.de/

Bienen und Sterne in Garching

Seit 40 Jahren bietet die Nachbarschaftshilfe Garching in den Sommerferien ein Freizeitprogramm für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren an. Da lässt man sich auch von der Corona-Pandemie nicht abhalten. Einiges ist auch noch buchbar. Der Garchinger Imker zeigt am Mittwoch, 29. Juli, 9.15 bis 12.15 Uhr, in der Garchinger Insel für Bienen, was für nützliche Tiere Bienen sind und führt ein Insektenhotel vor. Wie Robin Hood dürfen sich die jungen Schützen fühlen, die am Dienstag, 18. August, 9.30 bis 13.30 Uhr, mit nach Fischerhäuser rausradeln, um dort beim Bogenschießen mitzumachen. Beim Besuch der Volkssternwarte in München wird den Teilnehmern am Donnerstag, 13. August, 8.30 bis 13.15 Uhr, der künstliche Sternenhimmel im Planetarium vorgeführt.

Die Angebote finden vom 27. Juli bis 7. September statt. Anmeldung und Informationen zu Veranstaltungen und Restplätzen unter www.unser-ferienprogramm.de/nbh-garching

Aktionen in Aschheim

Die Corona-Krise hat für Christian Preuß im recht kleinen Aschheimer Jugendzentrum Bodermo erst einmal alles verkompliziert, weil ohne Hygienekonzept nichts geht. Die Ferienaktionen sind auf zehn Teilnehmer begrenzt. Doch sonst ist gerade vieles wie immer. Die gesamten Ferien, vom 27. Juli bis 4. August, finden fünf Freizeitwochen statt, zu denen man sich auch kurzfristig anmelden kann. Es wird Tischtennis gespielt, Minigolf und zwischendurch wird dem Imker ein Besuch abgestattet. "Das wurde in den letzten Jahren gut angenommen", sagt Preuß. Aktuell sei die Anmeldung für die Kinder zwischen sechs und 13 Jahren etwas rückläufig. Aber der Bodermo-Leiter rechnet noch mit mehr Zuspruch. "Spiel, Spaß und Kreativität im Bodermo" sollen wegen Corona vor allem draußen stattfinden.

Informationen zu Angebot und Anmeldung findet man unter www.juz-bodermo-blubb.de/

Sozialpass in Ottobrunn

Die Inhaber des Ottobrunner Sozialpasses können nahezu alle Ferienprogramm-Angebote, die auf der Seite der Volkshochschule Südost aufgeführt werden, kostenlos buchen. Freie Plätze gibt es etwa für die Expedition zu den Wildtieren der Umgebung am Mittwoch, 12. August, 9 Uhr. Von Montag bis Freitag, 3. bis 7. August,13 bis 17 Uhr, ist für Sechs- bis Elfjährige "Spiel und Spaß" im Jugendzentrum Einstein geboten. Auch bei der Ferienfreizeitwoche "Das Leben der Piraten" kann man noch mitmachen, von 17. bis 21. August, 9 bis 17 Uhr, im Zentrum am Floriansanger 3, Neubiberg. Die Katholische Jugendstelle Ottobrunn bietet von 5. bis 6. August jeweils von 9 bis 15 Uhr für Kinder von sieben bis zwölf Jahren ein Ferienprogramm an. Ort ist das Pfarrheim von St. Georg, Lindenring 56 in Taufkirchen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Aktualisierte Angaben und Anmeldung zum Ferienprogramm finden sich auf der Seite der VHS Südost. Das Formular für das Angebot der Katholischen Jugendstelle und Informationen gibt es auf Anfrage per E-Mail an info@jugendstelle-ottobrunn.de oder unter Telefon 089/61 19 90 37.

Zirkus in Unterhaching

Manege frei heißt es beim TSV Unterhaching. Von Montag bis Freitag, 10. bis 14. August, wird die Turnhalle der Grund- und Mittelschule am Anton-Troppmann-Weg in den Sommerferien zur Manege. Akrobatik, Trampolin und Parcours sind nur drei der zahlreichen Disziplinen, die die Nachwuchsartisten in der Workshop-Woche täglich von 8 bis 16 Uhr erarbeiten können.

Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 31. Juli, möglich und erfolgt unter www.buchung.tsv-unterhaching.de

Pädagogik in Haar

Ein pädagogisch geschultes Team der Nachbarschaftshilfe Haar hat vier Themenwochen zusammengestellt, angelehnt an das Motto "Experimente mit den vier Elementen". Kinder der ersten bis sechsten Klasse können von 27. Juli bis 21. August, jeweils von 7.30 bis 16 Uhr, Feuer, Erde, Wasser und Luft auf unterschiedliche Art erleben und die Natur erkunden. Spiele, Kreativworkshops und Sportliches stehen auf dem Programm. Veranstaltungsort sind die Räume der Mittagsbetreuung am Kirchenplatz 2 in Haar.

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung kann wochenweise erfolgen, auf Wunsch inklusive Mittagessen. Weitere Informationen und Anmeldeformular unter www.nbh-haar.de.

Kicken in Kirchheim

Vom Ausflug ins Beerencafé bis zum Fußballcamp - für alle Kinder, die die Sommerferien zuhause verbringen, gibt es ein großes Programm. Freie Plätze sind noch für zahlreiche Veranstaltungen vorhanden. Gleich von Montag, 27. Juli, an bietet der Kirchheimer SC zum Beispiel ein Fußballcamp für Mädchen an. Bis Freitag, 31. Juli, können Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren lernen, den Ball zu beherrschen. Von 9.30 bis 16 Uhr verbringen sie dafür Zeit auf dem Fußballplatz. Richtig auspowern können sich Jugendliche bis 17 Jahre beim Kickboxtraining, das im Laufe der Sommerferien mehrere Male stattfindet. Gelegenheit, Beeren zu naschen und sich gleichzeitig durch ein Labyrinth zu kämpfen, bietet ein Ausflug ins Beerencafé Johanneskirchen am Montag, 10. August.

Einen Überblick über das gesamte Programm kann man sich auf www.kirchheim.feripro.de/ verschaffen.

Weitere Programme

Die Sommerferienbetreuung der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen hat noch Plätze in der Woche von 10. bis 14. August frei. Grundschüler können von 8 bis 15.30 Uhr an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind unter www.ferienprogramm-hksbr.de noch ein paar Kurse buchbar. Ein Überblick über Angebote ist zu finden unter www.bjr.de/ferienportal.