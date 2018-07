25. Juli 2018, 22:03 Uhr Festival Von Akrobatik bis Schmalz

Ottobrunner Kultursommerfest wartet mit bunten Nummern auf

Der Rosengarten neben dem Wolf-Ferrari-Haus ist ein Idyll, das unerwartetes romantisches Flair ins ansonsten dicht bebaute und moderne Ortszentrum Ottobrunns zaubert. Insofern ist er natürlich auch ein stimmungsvoller Schauplatz des alljährlichen Kultursommerfestes der Gemeinde, zumal Organisator Bernd Seidel wieder viele Protagonisten aus der Welt der Magie, des Varieté und der schönen Illusionen engagiert hat.

Zu den bekanntesten Protagonisten der Veranstaltung, die am Samstag, 28. Juli, um 17 Uhr beginnt, gehören die Musikparodisten Gogol & Mäx, die mit ihren virtuosen und akrobatischen Fähigkeiten das Publikum seit vielen Jahren zum Staunen bringen - und das über die deutschen Grenzen hinaus. Gewöhnlich gibt der eine den seriösen Pianisten mit Frack und Scheitel (Gogol), der stets von seinem langmähnigen Partner mit den ellenlangen Schuhen (Mäx) unterbrochen wird. Laut offiziellem Zeitplan treten die beiden Konzertakrobaten von 21 Uhr an für eine Dreiviertelstunde auf, der zweite Teil ihrer Show beginnt um 22.45 Uhr.

Ein Spektakel, das die Augen an der Wirklichkeit zweifeln lässt, versprechen auch die Hula-Hoop-Auftritte von Terisa zu werden, die bis zu 40 Reifen über die Bühne wirbelt, sowie die Balance-Darbietungen von Rodolfo Reyes, der ein Kopfstandequilibrist ist. Was ist das? Reyes macht Dinge, die die meisten Menschen nicht einmal stehend mit Händen bewältigen können, in freiem Kopfstand mit seinen Füßen. Seine Körperbeherrschung mutet dabei unglaublich an und er ist in vielen großen Varietés der Welt zu Hause. Die beiden Akrobaten treten im Lauf des Abends mehrmals auf.

Dazu demonstrieren noch die jungen Talente der Abraxas Musical Akademie ihr Können mit Ausschnitten aus "Mary Poppins" und "Wicked - Die Hexen von Oz", und auch die Schülerinnen der Ballettschule Ottobrunn zeigen wieder, was sie drauf haben (Beginn 17.50 Uhr). Die Good Times Big Band der örtlichen Rosmarie-Theobald-Musikschule eröffnet um 17 Uhr das 30. Ottobrunner-Kultursommerfest. Die Tanzband Teddy und die Lollipops greift erst später ins Geschehen ein. Sie präsentiert etwa von 20.30 Uhr an zwischendurch immer wieder "Fetziges, Schmalziges und Schmusiges aus der deutschen Ära der 50er Jahre", wie es vielversprechend in der Programmankündigung heißt.

Als weiterer Höhepunkt wird gegen 22 Uhr ein Feuerwerk den Himmel über Ottobrunn vielfarbig erhellen, die gesamte Veranstaltung dauert bis etwa Mitternacht. Der Eintritt ist frei, das Programm gibt es online (wfh-ottobrunn.de/allgemein/kultursommerfest-2018). Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Wolf-Ferrari-Haus statt - da ist es nicht ganz so idyllisch wie im schönen Rosengarten.