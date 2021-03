Das stürmische Wetter hat am Samstag die Haarer Polizeiinspektion beschäftigt. So musten die Beamten zu mehreren Einsätzen auf Baustellen ausrücken, weil sich unter anderem Bauzäune selbständig machten und auf Straßen kippten. In Kirchheim fiel ein mobiles Verkehrszeichen auf ein geparktes Auto und richtete leichten Schaden an, in Feldkirchen rutschte eine Mülltonne an der Händelstraße gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug. Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Schaden im untern bis mittleren vierstelligen Bereich.