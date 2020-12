Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat auch in diesem Jahr zu Weihnachten karitative und gemeinnützige Einrichtungen mit Spenden bedacht. Das Geld ging diesmal unter dem Motto "Herzensprojekte" an Vereine und Institutionen, in denen sich Sparkassenmitarbeiter ehrenamtlich engagieren oder die ihnen besonders wichtig sind. Insgesamt wurden in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg 100 000 Euro vergeben. Gefördert wurden nach Angaben der Kreissparkasse rund 50 Einrichtungen aus ganz unterschiedlichen Sparten - häufig auch deswegen, weil den Vereinen Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie weggebrochen waren oder sie aus diesem Grund zusätzliche Ausgaben stemmen mussten. Im Landkreis München profitieren laut Sparkasse etwa die heilpädagogische Wohngruppe Leuchtturm in Feldkirchen und der Hospizkreis Ismaning.