Mit Beginn der sogenannten dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen erfahrungsgemäß wieder an. Der sicherste Schutz gegen Einbrecher ist laut Polizeipräsidium München verlauten eine "wirksame Prävention". Diese beginne bereits damit, beim Verlassen des Hauses darauf zu achten, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind. Welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden können, erklären Beamte der Polizeiinspektion 27 in Haar an zwei Infoständen an diesem Donnerstag, 31. Oktober: Von 13 bis 15 Uhr stehen die Mitarbeiter der PI 27 im Rahmen der Präventionskampagne "K -Einbruch - Sicher wohnen in München - an der Zulassungsstelle am Bretonischen Ring 1 in Neukeferloh zum Gespräch bereit, von 16 bis 18 Uhr informieren die Polizeibeamten am Rathaus in Feldkirchen, Rathausplatz 1.

Im vergangenen Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums München, das für die Landeshauptstadt, den Landkreis München und einen kleinen Teil des Landkreises Starnberg verantwortlich ist, insgesamt 1369 Wohnungseinbrüche registriert. Für das Jahr 2019 ist Angaben des Präsidiums zufolge bisher ein Rückgang der angezeigten Delikte im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Damit bewegen sich die Fallzahlen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2011. Die Kampagne "K-Einbruch" soll dabei helfen, Bewohner zu eigenverantwortlichen Maßnahmen gegen drohende Einbruchsdelikte zu motivieren.