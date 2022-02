Es ist ein erlesenes Möbelstück, das seit kurzem auf dem Rathaus-Vorplatz in Feldkirchen steht, oder, wie das Rathaus vermeldet, ein Vorzeige-Schrank. Mitarbeiter des Bauhofes haben ihn im Auftrag von Bürgermeister Andreas Janson (UWV) gebaut und aufgestellt. Viel wichtiger als der Schrank ist freilich sein Inhalt - Bücher, die für alle Bürgerinnen und Bürger bereit stehen, um mitgenommen zu werden. Von sofort an können ausgelesene Bücher zum Rathaus gebracht beziehungsweise dort kostenlos erworben werden. Der Bücherschrank ist 24 Stunden geöffnet. Der Schrank sei nur für den Austausch von Büchern gedacht und solle auch pfleglich behandelt werden, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses.