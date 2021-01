Mode ist schön, bunt und identitätsstiftend. Was so unbeschwert daherkommt, geht aber größtenteils auch mit einer hohen Portion Gewissenlosigkeit einher - mit der Ausbeutung von Mensch und Natur. Die von der Steuerungsgruppe Fairtrade im Landkreis München organisierte Online-Veranstaltung "Fast Fashion oder faire Mode?" mit dem Sachbuchautor und Journalisten Frank Herrmann an diesem Mittwoch, 27. Januar, soll darüber aufklären. Dabei erfährt man, welche Auswirkungen die internationale Modeproduktion auf das globale Klima hat und welche Modesiegel vertrauenswürdig sind. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist noch an diesem Montag, 25. Januar, per E-Mail an 29plusplus@lra-m.bayern.de ist erforderlich. Anschließend wird der Zugangslink versendet.